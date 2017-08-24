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Общество

Заняться решением вопроса водоснабжения Лисьих горок поручил глава Пскова

24 августа глава Пскова Иван Цецерский встретился с жителями района Лисьи горки и депутатом городской Думы по округу Владимиром Коваленко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Жители Лисьих горок обратились к И. Цецерскому с просьбой оказать содействие в решении вопроса обеспечения района качественным водоснабжением. Скважина в этом месте есть, но для ее эксплуатации необходимо придать ей статус муниципальной собственности.

Глава Пскова отметил, что вопрос требует оперативного и при этом тщательно проработанного решения. Он поручил Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации города до 15 сентября подготовить необходимый пакет документов для передачи бесхозяйных сетей и скважины в собственность муниципалитета. Далее вопрос рассмотрят депутаты на сессии гордумы.

Местные жители также обратили внимание на необходимость телефонизации района и подключения высокоскоростного интернета. Депутат Владимир Коваленко взял вопрос под личный контроль. С директором Городской телефонной станции народный избранник обсудит возможные варианты обеспечения жителей телефонной связью и доступом в интернет.

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