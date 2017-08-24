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Общество

В Псковской области продолжается работа по устранению подтоплений

В шести районах Псковской области продолжается работа по устранению подтоплений придворовых территорий частных жилых домов и подвальных помещений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее сообщалось, что последствия сильного дождя специалисты ликвидируют в Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском и Опочецком районах.

Единые дежурно-диспетчерские службы администраций районов обобщают информацию от населения и адресно проводят работу по устранению подтоплений. Организована работа межведомственного оперативного штаба. Для анализа ситуации и взаимодействия сил и средств на территории региона работает группировка РСЧС с привлечением служб ЖКХ муниципальных образований, дорожных служб, энергетиков, УМВД, МЧС и других. «Сил и средств достаточно», - отметили в ведомстве.

Заявки и обращения от населения принимаются по телефонам экстренных служб 101 и 112.

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