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Общество

До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа

25 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12 градусов, днем: +14…+19.

Атмосферное давление будет ниже нормы. 

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

 

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