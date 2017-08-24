До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа

20:22, 24 августа 2017, ПАИ

25 августа на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12 градусов, днем: +14…+19.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.