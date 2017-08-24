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Общество

Россияне стали есть больше тортов и пирожных

Россияне увеличили потребление тортов и пирожных — на одного человека пришлось два килограмма в год. Об этом говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).

Но по сравнению с другими видами сладостей именно на эту категорию продуктов заметнее всего росли цены — на 5% в июне 2017 года по сравнению с прошлым годом и на 2% по сравнению с январем текущего года

В первом полугодии выпуск тортов, пирожных и других кондитерских изделий увеличился на 8,6%, если сравнивать с аналогичным периодом 2016-го, до 184,1 тысячи тонн, и прирост здесь стал одним из самых высоких среди разных видов сладостей.

«Возвращение потребительского интереса к категории тортов связано как с улучшением потребительских настроений в целом, так и с постепенной адаптацией производителями своего предложения под меняющиеся с кризисом запросы покупателей. Тем не менее, пока потребление тортов и пирожных далеко от докризисных уровней в 2,5 килограмма в год на человека в среднем по стране, и это только усиливает дальнейший рост конкуренции в сегменте», —прокомментировала ситуацию исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина.

 

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