Рейд по предупреждению пожаров прошел в Себежском районе

20:15, 24 августа 2017, ПАИ

24 августа в деревне Кузнецовка Себежского района прошел профилактический рейд по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда специалисты обошли жилые дома, в том числе посетили многодетные семьи, одиноко проживающих престарелых граждан, провели собрание и распространили тематические листовки.

Сотрудники МЧС призвали местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также в лесу, осторожно обращаться с огнём.