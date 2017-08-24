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Общество

Рейд по предупреждению пожаров прошел в Себежском районе

24 августа в деревне Кузнецовка Себежского района прошел профилактический рейд по предупреждению пожаров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото 60.mchs.gov.ru

В ходе рейда специалисты обошли жилые дома, в том числе посетили многодетные семьи, одиноко проживающих престарелых граждан, провели собрание и распространили тематические листовки.

Фото 60.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС призвали местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности в быту при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также в лесу, осторожно обращаться с огнём. 

 

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