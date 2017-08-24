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Общество

Максим Жаворонков принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС

Заместитель губернатора Псковской области — руководитель аппарата администрации региона  Максим Жаворонков принял участие в заседании Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, в режиме видеоконференции, стало известно Псковскому агентству информации. 

Ранее сообщалось, что в результате ливней 24 августа произошло подтопление в жилых домах и придворовых территорий в Пскове, Пушкиногорском, Новоржевском, Пыталовском, Островском, Красногородском и Опочецком районах. Всего по состоянию на 18:00 в подтоплено 103 жилых дома, в том числе один многоквартирный (на 12 квартир), 107 придворовых территорий, два социально значимых объекта, 5 участков региональных дорог. В ликвидации последствий задействованы 189 человек и 78 единиц техники.

 

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