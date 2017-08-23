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Культура

Умер известный балетмейстер Владимир Василёв

На 87-м году жизни умер главный балетмейстер Государственного академического театра классического балета, хореограф, народный артист России Владимир Василёв. Об этом сообщается на сайте театра.

Прощание с Владимиром Василёвым состоится в субботу, 26 августа, в 11:00 в атриуме Государственного академического Большого театра России (Вспомогательный корпус ГАБТ, Копьевский переулок, дом 3, подъезд 5). 

Похороны пройдут на Зеленковском кладбище (Истринский район).

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