В МВД рассказали о новом регламенте ГИБДД

20:59, 24 августа 2017, ПАИ

МВД подготовило новый регламент, согласно которому патрули ДПС будут находиться в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В результате введения нового регламента МВД будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов, который появился пять лет назад. Ранее замминистра внутренних дел Александр Горовой назвал данный приказ «ошибкой».

Таким образом, новые места несения службы сотрудниками ДПС будут определяться на основании текущего состояния аварийности в конкретной местности путем анализа и выявления опасных участков дорожной сети и с учетом изменяющейся обстановки на дорогах в конкретный период времени.

Отмечается, что ряд норм в новом регламенте направлен на минимизацию злоупотреблений сотрудниками ДПС и на обеспечение надлежащего уровня защищенности граждан. Новый административный регламент вступит в силу после регистрации в Минюсте утверждающего его приказа МВД.

По данным ведомства, за последние несколько лет количество стационарных постов ДПС сократилось в несколько раз: с 297 в 2011 году до 83 в 2017-м.