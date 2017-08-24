Бороться с контрафактом в легкой промышленности призвал президент России

21:09, 24 августа 2017, ПАИ

Бороться с контрафактом в легкой промышленности призвал президент России Владимир Путин во время совещания по развитию отрасли 24 августа. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Глава государства констатировал, что контрафактная и незаконно завезенная продукция составляют треть всех товаров, произведенных легкой промышленностью. «Речь идет о борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью потребителей», — сказал он.

В. Путин отметил, то в 2013 году доля контрафакта и контрабанды составляла 39%, что было эквивалентно 1,1 трлн рублей. Сегодня она снизилась до 33%.