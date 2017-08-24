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Политика

Депутаты не поддержали возвращение прямых выборов мэра Великого Новгорода

Новгородская областная Дума не поддержала законопроект о прямых выборах мэра. Об этом пишет интернет-газета «Ваши новости».

Поправку, возвращающую прямые выборы мэра Великого Новгорода, внес 24 августа на рассмотрение коллег вице-спикер регионального парламента Алексей Чурсинов. «Вспомните, чьи интересы вы представляете, – обратился он к депутатам. – Я не прошу, я требую от вас поддержать поправку и вернуть новгородцам право выбирать мэра Великого Новгорода».

Некоторые народные избранники высказались за поправку, но большинство предложенное изменение в областной закон не одобрило.

Не поддерживает возвращение прямых выборов мэра и нынешний градоначальник Юрий Бобрышев, отмечает источник.

Добавим, ранее звучали также заявления о необходимости возвращения прямых выборов мэра Пскова.

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