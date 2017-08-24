Путин поручил вести поиск пропавших людей по геолокации смартфонов

21:41, 24 августа 2017, ПАИ

Оперативный поиск пропавших людей можно вести при помощи геолокации их смартфонов, сказал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает портал «Экономика сегодня».

Глава государства поручил Минкомсвязи, МВД, МЧС и АНО «Центр поиска пропавших людей» до 20 ноября представить предложения о взаимодействии поисково-спасательных отрядов и федеральных органов власти в вопросе не только непосредственного поиска, но также доставки добровольцев и технических средств поиска.