У памятника «Дулаг-100» в Порховском районе пройдет тест-драйв спецтехники

21:56, 24 августа 2017, ПАИ

Выкашивать газон на мемориальном комплексе «Дулаг-100» собираются с помощью специального трактора «Мастер Ярд» производства Чехии. Как пишет газета «Порховский вестник», глава района Виктор Степанов уже договорился о проведении тест-драйва.

Трактор способен работать в трёх режимах: короткая трава, трава средней длины и длинная, он может передвигаться не только по ровной поверхности, но и окашивать холмы. Цена такой машины составляет 359 тысяч рублей, поэтому планируется рассмотреть и другие, более бюджетные варианты, отмечает источник.

В настоящее время администрация района изыскивает возможности содержать в порядке мемориальный комплекс, решается вопрос о приобретении специальной техники. «Территория этого священного места должна находиться в идеальном состоянии», – считает Виктор Степанов.

Напомним, что памятник «Дулаг-100» был открыт 18 июня 2016 года. «Дулаг-100» — немецкий пересыльный лагерь для военнопленных и гражданских лиц, который располагался в 3,2 км к востоку от города Порхова Псковской области с августа 1941 по февраль 1944 года. Заключённые работали на разгрузке вагонов, в полях, на ремонте дорог. Условия их содержания были невыносимо тяжёлыми. За 2,5 года в лагере погибли примерно 85 тыс. советских граждан — около 100 человек в день. Есть свидетельства, что иногда людей закапывали живыми. В 1960-е годы к месту бывшего концлагеря «Дулаг-100» была заложена еловая аллея. В 1983 году на территории началось строительство мемориала, который так и не был достроен.