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Общество

Минкомсвязи предложило силовикам сообщать Роскомнадзору об анонимайзерах

Минкомсвязи предложило создать механизм оповещения сотрудниками правоохранительных органов о найденных ими сайтах-анонимайзерах. Об этом пишет «Фонтанка».

В соответствующем проекте постановления говорится, что «федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность», следует создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и через него отправлять в ведомство скриншоты страниц, «подтверждающих возможность использования выявленных программно-аппаратных средств для обхода ограничений».

Закон, запрещающий использовать в России средства обхода блокировок запрещенных интернет-страниц, так называемые анонимайзеры, был принят Госдумой в третьем чтении в конце июля. Документ вступит в силу 1 ноября.

 

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