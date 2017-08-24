Российские банки будут распознавать клиентов по сетчатке глаза

22:38, 24 августа 2017, ПАИ

В ближайшее время российские банки внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза. Об этом пишет газета «Известия».

В группе ВТБ подобный способ распознавания планируется ввести в 2018 году, в Бинбанке — в перспективе 2–3 лет. Возможности проверки клиентов по сетчатке глаза также изучает Тинькофф Банк.

В кредитных организациях считают, что такой способ идентификации один из самых надежных в мире. Однако технически реализовать его довольно сложно, указали опрошенные изданием эксперты.