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Общество

Российские банки будут распознавать клиентов по сетчатке глаза

В ближайшее время российские банки внедрят идентификацию клиентов по сетчатке глаза. Об этом пишет газета «Известия».

В группе ВТБ подобный способ распознавания планируется ввести в 2018 году, в Бинбанке — в перспективе 2–3 лет. Возможности проверки клиентов по сетчатке глаза также изучает Тинькофф Банк. 

В кредитных организациях считают, что такой способ идентификации один из самых надежных в мире. Однако технически реализовать его довольно сложно, указали опрошенные изданием эксперты.

 

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