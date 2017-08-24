Lada 4x4 заняла первое место в ТОП-10 кроссоверов и внедорожников с пробегом

22:59, 24 августа 2017, ПАИ

Аналитическое агентство «Автостат» подготовило рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследователи выяснили, что отечественные кроссоверы и внедорожники продолжают удерживать лидерство на вторичном рынке.

На первом месте оказалась отечественная Lada 4x4, которая с января по июль 2017 года, стала объектом 53,8 тысяч сделок купли-продажи. Вторую строчку заняла машина Chevrolet Niva, зафиксировано 37,5 тысячи сделок. Замыкает тройку лидеров кроссовер Toyota RAV4, в 2017-м было продано и приобретено более 21 тысячи экземпляров.

Автомобили от Nissan расположились на четвертом и пятом местах. Далее называется X-Trail (16,8 тысячи сделок) и Qashqai (16,4 тысячи проданных автомобилей).

Кроме того, ТОП-10 самых популярных кроссоверов России, по версии «Автостата», вошли Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Renault Duster, BMW X5 и Toyota Land Cruiser 200.