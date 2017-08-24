Прокуратура защитила права бывшего работника компании «Псковавиа»

23:08, 24 августа 2017, ПАИ

В ОАО «Псковавиа» выявлены нарушения трудового законодательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, проверка в авиакомпании проводилась по обращению ее бывшего работника.

Надзорное ведомство установило, что при увольнении работнику не были выплачены все компенсации и выплаты, предусмотренные действующим законодательством.

В этой связи в отношении генерального директора ОАО «Псковавиа» возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат), внесено соответствующее представление.