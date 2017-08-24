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Экономика

Апельсины подорожали на 29% из-за плохого урожая

Рост цен на апельсины составил 29,4% в сравнении с июлем прошлого года. Об этом свидетельствую данные «Росстата», пишет газета «Известия».

Причем с апреля наблюдается падение ввоза апельсинов в Россию. В сравнении с зимним периодом их закупили в 2,8 раза меньше.

В качестве одной из причин низкого спроса называют как раз выросшие цены. «В результате импортеры массово сократили закупки апельсинов, поскольку такая продукция стала достаточно дорогой для покупателей», — рассказал исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По мнению экспертов, всему виной неурожай цитрусовых в Турции и Египте, главных поставщиков апельсинов.

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