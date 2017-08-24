В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

08:15, 25 августа 2017, ПАИ

Правительство РФ поручило Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору до 27 сентября подготовить предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом пишет газета «Известия».

В новых правилах, в частности, пропишут допустимые характеристики зарядок, требования к их обозначению, критерии для расчета их минимального количества для улиц и трасс.

Сами ЭЗС предполагается устанавливать на традиционных автозаправках и парковочных пространствах городских улиц, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Уже сейчас в большинстве регионов страны темпы развития зарядной инфраструктуры значительно опережают распространение самих электромобилей. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу года может достигнуть 190. При этом в целом в стране на сегодня зарегистрировано всего около тысячи «розеточных» автомобилей.