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Общество

В России разработают требования к пунктам зарядки электромобилей

Правительство РФ поручило Минэнерго, Минпромторгу и Ростехнадзору до 27 сентября подготовить предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций (ЭЗС). Об этом пишет газета «Известия».

В новых правилах, в частности, пропишут допустимые характеристики зарядок, требования к их обозначению, критерии для расчета их минимального количества для улиц и трасс.

Сами ЭЗС предполагается устанавливать на традиционных автозаправках и парковочных пространствах городских улиц, а также в торгово-развлекательных комплексах.

Уже сейчас в большинстве регионов страны темпы развития зарядной инфраструктуры значительно опережают распространение самих электромобилей. Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу года может достигнуть 190. При этом в целом в стране на сегодня зарегистрировано всего около тысячи «розеточных» автомобилей.

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