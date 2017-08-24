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Общество

Хабаровские живодёрки получили реальные тюремные сроки

Индустриальный районный суд Хабаровска признал виновными двух девушек, обвиняемых по делу о жестоких расправах над животными. Как сообщает «Интерфакс», они приговорены к реальным срокам наказания - 4 года 3 месяца и 3 года 10 дней с отбыванием в колонии общего режима.

Подельник так называемых хабаровских живодерок, который к расправам над животными не имеет отношения, получил три года колонии по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Девушки признаны виновными в жестоком обращении с животными, разбое и оскорблении чувств верующих.

Подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись. Во время последнего слова они просили суд дать им наказание, не связанное с лишением свободы.

По версии следствия, летом 2016 года в Хабаровске несовершеннолетние тогда девушки издевались над животными и убивали их. Жертвами подростков стали не менее 15 птиц, кошек и собак. Позже в интернете появились фотографии с издевательствами над животными, на снимках были запечатлены расчлененные тела кошек и собак, окровавленные перчатки и фартуки девушек, сами фигурантки с еще живыми и убитыми животными.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Люди выходили на митинги и пикеты по всей России, требуя наказания для жвиодеров.

Помимо этого, одна из девушек неоднократно публиковала в соцсети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Совместно со своим ровесником она также сняла и разместила в Сети видео со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Кроме того, девушки с битой и пневматическим пистолетом напали на жителя Хабаровска и отобрали у него деньги.
 

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