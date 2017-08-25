В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог

09:19, 25 августа 2017, ПАИ

На утро 25 августа в шести районах Псковской области остаются подтопленными 103 жилых дома, в том числе один многоквартирный, 107 придворовых территорий. Также, как стало известно Псковскому агентству информации, размыты 26 участков региональных дорог.

Без электроснабжения остаются 194 дома, в которых проживают 525 человек и 5 социально значимых объектов.

Наблюдается снижение уровня воды, осадков нет.

От РСЧС в ликвидации последствий ливня задействована группировка сил и средств в количестве 282 человека, 120 единиц техники, в том числе от МЧС 92 человека и 21 единицы техники.