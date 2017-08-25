Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове

10:02, 25 августа 2017, ПАИ

Псковские вейкбордисты из Pskov wake park прокатились по затопленной из-за проливных дождей улице Инженерной в Пскове. Пскович Станислав Егоров выполнил несколько базовых трюков.

«Эту идею мы вынашивали очень давно, просто ждали подходящего момента. Честно, не ожидали такого интереса к этому от обычных прохожих и водителей. Стоять на доске и выполнять такие трюки можно научиться у нас в вейк-парке, тренировки проходят ежедневно», - рассказал Станислав Егоров.

Вейкбординг – это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг схож со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом, один из развивающихся видов спорта и отдыха.