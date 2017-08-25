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Два человека пострадали при столкновении «Ниссана» и «Форда» в Пскове

24 августа в 8:30 в Пскове у дома 26б по Ленинградскому шоссе 40-летний водитель автомашины «Ниссан Альмера» врезался в «Форд Фокус».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в аварии пострадали 29-летний водитель «Форда» и 54-летняя пассажирка «Ниссана». Женщину поместили в Псковскую городскую больницу.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых три человека получили ранения.  На дорогах региона были задержаны 5 нетрезвых водителей.

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