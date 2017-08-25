Два человека пострадали при столкновении «Ниссана» и «Форда» в Пскове

09:38, 25 августа 2017, ПАИ

24 августа в 8:30 в Пскове у дома 26б по Ленинградскому шоссе 40-летний водитель автомашины «Ниссан Альмера» врезался в «Форд Фокус».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в аварии пострадали 29-летний водитель «Форда» и 54-летняя пассажирка «Ниссана». Женщину поместили в Псковскую городскую больницу.

Всего за минувшие сутки в Псковской области зарегистрировали 2 ДТП, в которых три человека получили ранения. На дорогах региона были задержаны 5 нетрезвых водителей.