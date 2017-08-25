Более 1700 детей повторили правила электробезопасности в загородных лагерях отдыха Псковской области

09:57, 25 августа 2017, ПАИ

Более 1700 детей повторили правила электробезопасности в загородных лагерях отдыха Псковской области. Специалисты «Псковэнерго» провели 19 интерактивных занятий, посвященных безопасному поведению около электросетевых объектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

24 августа занятие по электробезопасности прошло в детском загородном санатории «Сосновый бор». Специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» показали ребятам учебный фильм «Тайна желтого треугольника», провели викторину на знание основных правил электробезопасности дома и на улице и рассказали о работе в электросетевом хозяйстве. На этом завершился цикл профилактических бесед, проводимых энергетиками для детей в период летних школьных каникул.

Беседы и викторины на темы безопасного поведения вблизи электросетевых объектов организованы в лагерях «Звездный» (Невельский район), «Алые паруса» (Островский район), «Стремительный», «Солнечный», «Имени Космонавтов» (Печорский район), «Дубно», «Зеркальный», «Радуга» (Гдовский район), «Дружба» «(Стругокрасненский район), а также в детских санаториях «Гороховое озеро» (Островский район) и «Сосновый бор» (Псковский район).

Занятия проводили специалисты служб охраны труда, отдела по связям с общественностью, а также представители оперативно-ремонтного персонала предприятия. Участие электромонтеров в проведении бесед позволило ребятам познакомиться с профессией энергетика, увидеть спецодежду, инструменты и оборудование, которые используются в работе на энергообъектах. Наибольший интерес у подростков вызывают сигнализаторы и указатели напряжения, ребята младшего школьного возраста всегда рады примерить каску, диэлектрические боты и перчатки и попробовать ходить специальным «гусиным шагом», чтобы безопасно покинуть зону поражения электротоком.

В конце каждого подобного занятия для закрепления полученных знаний дети получают полезные подарки от энергетиков: книжные закладки или тетради с памятками по электробезопасности. Во всех лагерях, где «Псковэнерго» проводит занятия, на информационных стендах размещаются плакаты с напоминанием об опасности игр с электричеством. Работа по профилактике детского электротравматизма проводится специалистами «Псковэнерго» в рамках реализации комплексной программы МРСК Северо-Запада и в целях обеспечения актуализации знаний правил электробезопасности в период длительных школьных каникул.