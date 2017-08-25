Житель Новосокольников обокрал великолучанина

10:17, 25 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках в одном из домов по улице Винатовского у местного жителя пропали газовый баллон, телевизор, акустические колонки и игровая приставка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный 23-летний житель Новосокольников.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.