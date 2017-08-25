0
09:19
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
14:53
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
09:02
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
15:09
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
09:41
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
Еще новости
Происшествия

Житель Новосокольников обокрал великолучанина

В Великих Луках в одном из домов по улице Винатовского у местного жителя пропали газовый баллон, телевизор, акустические колонки и игровая приставка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный 23-летний житель Новосокольников.

Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
25 августа 2017
В Псковской области остаются подтопленными 103 дома, размыты 26 участков дорог
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО) 1
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков
24 августа 2017
Тала Нещадимова: Мы приближаемся к опасному уровню осадков 1
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
24 августа 2017
Смертельное ДТП произошло на дороге Пушкинские Горы - Локня
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове
23 августа 2017
Следственный комитет проводит проверку по сообщению о подкупе избирателей в Пскове 1
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени
23 августа 2017
Юлия Пересильд попала в больницу с ожогами 2 и 3 степени 3
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
23 августа 2017
В Пскове от имени руководителей фракций областного Собрания распространяют фальшивое обращение
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО)
20 августа 2017
У «Акваполиса» в Пскове полыхал автомобиль (ВИДЕО) 5

Идет загрузка...