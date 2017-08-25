44-летний житель Великих Лук повторно задержан нетрезвым за рулём

13:16, 25 августа 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 августа на улице Дальней в Великих Луках полицейские остановили ВАЗ-21104. Выяснилось, что транспортным средством управлял 44-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.