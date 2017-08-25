Нанесённый бюджету ущерб выплатил директор одного из предприятий Пскова, чтобы избежать уголовной ответственности

10:23, 25 августа 2017, ПАИ

Чтобы не нарушить срок для оплаты судебного штрафа в размере 250 тысяч рублей и не попасть под уголовную ответственность директор одного из крупных предприятий города Пскова пришел на прием к судебному приставу-исполнителю в целях исполнения решения суда.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области, гражданин обвинялся в преступлении, предусмотренном статьёй 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

На основании ходатайства принято решение о прекращении уголовного дела и применении к руководителю предприятия меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. До передачи уголовного дела в суд мужчина полностью возместил нанесенный бюджету ущерб, что стало причиной прекращения судом уголовного дела на основании статьи 76.2 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа).

«Руководитель предприятия впервые совершил преступление небольшой тяжести, загладил причиненный преступлением вред, поэтому был освобожден судом от уголовной ответственности, но не от наказания. Ему был назначен судебный штраф в размере 250 тысяч рублей, который необходимо было уплатить в строго определенный срок», - пояснили в пресс-службе Управления.

Исполнительный документ о взыскании судебного штрафа поступил на исполнение в межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств к судебному приставу-исполнителю Оксане Герасимовой.

Через несколько дней после возбуждения исполнительного производства должник сам позвонил и уточнил добровольный срок для погашения задолженности, а также поинтересовался о способе оплаты. Задолженность была взыскана на приеме у судебного пристава-исполнителя в полном объеме.

Добавим, что судебные штрафы в качестве меры уголовно-правового характера находятся на исполнении в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств. В настоящий момент на остатке 4 исполнительных производства, по которым судебный пристав-исполнитель осуществляет контроль за сроками добровольного исполнения. Всего в 2017 году был окончен фактическим исполнением 41 судебный штраф на общую сумму более 1 млн. рублей.