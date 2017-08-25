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Общество

Схему безопасного маршрута до школы вложат в дневники псковских учеников

В дневник каждого ученика начальных классов в Пскове будет вложена схема безопасного маршрута до школы. В этом году впервые акция распространяется на всю начальную школу, чтобы повысить внимание школьников и их родителей к безопасному поведению на дороге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в Управлении образования администрации города, раньше такой вкладыш был у первоклассников. Каким образом будет изготовлена схема, решит каждое образовательное учреждение самостоятельно: это может быть или рисунок самого ученика, или в каких-то школах о малышах позаботятся старшеклассники, или педагоги ксерокопируют большую схему безопасных подходов к школе.

Кроме этого, в каждом образовательном учреждении имеется паспорт безопасности – документ, который разрабатывается в соответствии с федеральным законодательством и включает описание особенностей самой школы и прилегающих к ней территорий с точки зрения безопасности (учитывается возможность массового скопления людей, расположенные рядом объекты), а также инструкции и алгоритмы поведения при чрезвычайных обстоятельствах.

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