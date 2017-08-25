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Культура

Турчак обозначил приоритеты по сохранению культурного наследия до Ганзы-2019

Сегодня, 25 августа, открывая заседание Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области Андрей Турчак обозначил приоритеты в работе по сохранению и реставрации памятников на период до 2019 года, когда в Пскове должны пройти Международные ганзейские дни.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, глава региона сказал: «Мы уделим особое внимание сохранению нашей исторической доминанты - Псковского кремля, уделим внимание подготовке к предстоящим Ганзейским дням. В этом году планируется начать работы по Музейному кварталу - Поганкиным палатам, дому Фан-дер-Флита. Этот вопрос планируется закрыть к 2019 году.  И это — еще один подарок от федеральных структур к Ганзейским дням». 

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