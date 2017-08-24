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Политика

До 25 увеличилось число сообщений на «горячую линию» о подкупе избирателей в Пскове

На сегодняшний день на «горячую линию» связи с избирателями, работающую в Псковской области, поступили 25 сообщений о подкупе избирателей. Об этом сообщил один из организаторов «горячей линии», исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семён Никонов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 25 августа. Он отметил, что все звонки о подкупе избирателей поступили из Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Руководитель аппарата Псковского регионального отделения Ассоциации юристов Неля Лебедева добавила, что такое количество обращений о незаконной агитации поступает на «горячую линию» впервые. «Мы не даем оценку, была ли это незаконная  агитация, это все будут решать правоохранительные органы, - подчеркнула она. -  Жители возмущены тем, что их голоса пытаются купить, они считают, что это неправильно».

Неля Лебедева добавила, что сообщения о подкупе передаются в избирательную комиссию, но только те, которые поступили не анонимно.  По её словам, из 25 звонков по этому поводу только 6 были анонимными. Таким образом,  19 обращений переданы в избирком.

Руководитель аппарата региональной Ассоциации юристов напомнила, что в прошлом году жалобы на незаконную агитацию составляли всего 10% от общего числа поступивших сообщений. «Нас, конечно, беспокоит, что кандидаты используют такие некрасивые методы. Это отбивает желание людей идти голосовать. Это наносит имиджу политиков урон и урон территории – Псковской области. Чем дальше эта ситуация будет развиваться, тем будет хуже, все может выйти на федеральный уровень», - заявила она.

Семён Никонов обратил внимание на то, что за подкуп избирателей для физических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа до 25 тысяч рублей, на юридических лиц – 300 тысяч рублей штрафа и 5 лет тюрьмы.  «Люди получали в прошлые годы реальные сроки», - предостерёг он.

Добавим, «горячая линия» связи с избирателями работает по телефону 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования операторы будут отвечать на звонки  с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.

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