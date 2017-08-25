Находившийся в розыске за кражу мужчина задержан в Пскове

11:25, 25 августа 2017, ПАИ

В Пскове на Октябрьском проспекте сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции.