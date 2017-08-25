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Находившийся в розыске за кражу мужчина задержан в Пскове

В  Пскове на Октябрьском проспекте сотрудники вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержали гражданина, находящегося в розыске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина.  При проверке документов выяснилось, что он действительно находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции.

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