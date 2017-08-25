Псковский филиал Россельхозбанка обновил ассортимент монет из драгоценных металлов

11:46, 25 августа 2017, ПАИ

В филиал Россельхозбанка поступили памятные серебряные монеты в форме сердца: «Розы для любимой», «Вместе навсегда» и «Символ любви и верности». Также среди новинок - золотые и серебряные монеты, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Кубка конфедерации FIFA 2017, которые придутся по вкусу любителям футбола. Монеты можно приобрести в качестве оригинального подарка или памятного сувенира. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

По состоянию на 20 августа 2017 года Псковский филиал Россельхозбанка реализовал 192 монеты из драгоценных металлов, что в 1,6 раза превышает объем продаж за соответствующий период прошлого года. Всего с начала года клиенты филиала Банка приобрели 63 инвестиционных и 129 памятных монет.

«Покупка монет из драгоценных металлов – это долгосрочное вложение средств, которое может оказаться весьма прибыльным. Кроме того, инвестиционные монеты, как и памятные, могут быть неплохим подарком», — отметила заместитель директора Псковского филиала РСХБ Римма Музова.