10 дел о подкупе избирателей возбудила полиция Пскова

12:00, 25 августа 2017, ПАИ

Правоохранительные органы Пскова возбудили 10 административных дел по жалобам горожан на подкуп избирателей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 25 августа заявил заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам г-на Патлача, всего в правоохранительные органы было направлено 14 обращений, еще 9 находятся на рассмотрении. Кроме того, одно обращение было направлено в следственное управление по Псковской области Следственного комитета России.

«Кроме того, Следственный комитет сейчас проводит проверку сейчас по высказыванию Олега Брячака на одном из новостных сайтов по статье 141 УК РФ. Мы расцениваем это высказывание, как воспрепятствование действиям Избирательной комиссии Псковской области», - добавил представитель облизбиркома.

Добавим, «горячая линия» открыта по телефону 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день на «горячую линию» поступили 72 обращения, из них 32 носили социально-бытовой характер, 25 – сообщения о незаконной агитации.