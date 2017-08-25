В ожидании проекта комплексной реставрации псковскому кремлю нужны противоаварийные работы — Яковлева

11:49, 25 августа 2017, ПАИ

Из-за проволочек с разработкой проектной документации для комплексной реставрации ансамбля Псковского кремля необходимы были неотложные противоаварийные работы, заявила сегодня на заседании Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области председатель госкомитета региона по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, она напомнила, что комплексная реставрация ансамбля кремля и стены Окольного города была запланирована в рамках подготовки к проведению в 2019 году в Пскове Международных ганзейских дней, однако самого проекта до сих пор нет. Она напомнила, что выигравшая конкурс на разработку этой документации курганская компания «Карат», которая победила на торгах за счёт жесткого демпинга [понизив стартовую цену с 44 млн до 25 млн рублей — ПАИ], сейчас судится с госкомитетом, который отказался согласовывать сданные подрядчиком материалы, требуя доработки. Следующее судебное заседание намечено на конец августа.

Между тем, отметила Елена Яковлева, крепостным стенам необходимы были противоаварийные работы, которые и начались нынешним летом. Кроме того, необходимо продолжение исследования стен в целях разработки проекта комплексной реставрации Кремля.

«Коллеги, какие есть соображения? В том числе по разбивке работ на этапы», — обратился после этого выступления к членам Совета губернатор Андрей Турчак.

Он напомнил, что в ходе проведения Международных ганзейских дней планируется постановка Большого театра в живых декорациях Крома, в связи с чем «вот эту площадку у собора приводить в порядок нужно в первую очередь». Глава региона отметил, что и состояние самого Троицкого собора вызывает опасение: в первую очередь, это связано с состоянием иконстаса. «Этот вопрос необходимо обязательно рассмотреть и учесть. Но напомню, что бюджетные возможности ограничены», — добавил губернатор.

В свою очередь исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиций и имущества Министерства культуры РФ Максим Кононов заметил: «Вчера с экспертами мы осмотрели крепостные стены, отдельные участки, которые требуют первоочередной реставрации. Необходимо просчитать, какова стоимость разработки документации и самих работ. Думаю, к 30 августа мы уже будем иметь результат».