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Политика

Большинство избирательных кампаний в Псковской области проходят спокойно - Иван Патлач

Большинство избирательных кампаний в Псковской области проходят спокойно. Такое заявление на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 25 августа сделал заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач , передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Те 38 избирательных компаний, которые проходит в Псковской области - большая часть из них проходит спокойно. В целом в муниципальных образованиях практически жалоб нет. Самое большое количество конечно обращений это в Пскове. Псков лидирует», - добавил он.

Член Молодежного парламента при Псковскому областном Собрании депутатов Максим Афанасенко в свою очередь заверил, что его коллеги также включился в работу по мониторингу соблюдия избирательного законодательства: «Люди крайне заинтересованы, чтобы выборы проходили честно. Если молодежь будет видеть, что все это будет проходить вот так, то они не будут голосовать. Все вопросы, предложение и жалобы фиксируются в специальной программе. Потом они будут анализироваться. Молодежный парламент будет участвовать в этом анализе».

Член Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах заявил: «Мы также за честные прозрачные выборы - это основная политика Общественной палаты. Избирательная комиссия Псковской области относится очень трепетно к организации процесса выборов. Общественная палата будет в первых рядах, если это потребуется. Поддежрка от нас будет всем, кто за честные прозрачные выборы».

Добавим, «горячая линия» открыта по телефону 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.

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  • Выборы-2017
Гдовский вопрос Большинство избирательных кампаний в Псковской области проходят спокойно - Иван Патлач Псков, Великие Луки и три района лидируют по числу обращений на предвыборную «горячую линию» До 25 увеличилось число сообщений на «горячую линию» о подкупе избирателей в Пскове Алексей Севастьянов считает парадоксальной позицию КПРФ по покупке голосов Наталья Никифорова о подкупе избирателей: Не надо надеяться, что после выборов эти тысячи продолжат раздавать Вся королевская рать Геннадий Бубнов: Подкуп избирателей я осуждаю и презираю В Пскове началось обучение членов избирательных комиссий работе с КОИБами Кеннеди процитировал Евгений Самуйлов, комментируя ситуацию с подкупом избирателей в Пскове
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