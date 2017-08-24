Большинство избирательных кампаний в Псковской области проходят спокойно - Иван Патлач

12:23, 25 августа 2017, ПАИ

Большинство избирательных кампаний в Псковской области проходят спокойно. Такое заявление на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 25 августа сделал заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач , передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Те 38 избирательных компаний, которые проходит в Псковской области - большая часть из них проходит спокойно. В целом в муниципальных образованиях практически жалоб нет. Самое большое количество конечно обращений это в Пскове. Псков лидирует», - добавил он.

Член Молодежного парламента при Псковскому областном Собрании депутатов Максим Афанасенко в свою очередь заверил, что его коллеги также включился в работу по мониторингу соблюдия избирательного законодательства: «Люди крайне заинтересованы, чтобы выборы проходили честно. Если молодежь будет видеть, что все это будет проходить вот так, то они не будут голосовать. Все вопросы, предложение и жалобы фиксируются в специальной программе. Потом они будут анализироваться. Молодежный парламент будет участвовать в этом анализе».

Член Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах заявил: «Мы также за честные прозрачные выборы - это основная политика Общественной палаты. Избирательная комиссия Псковской области относится очень трепетно к организации процесса выборов. Общественная палата будет в первых рядах, если это потребуется. Поддежрка от нас будет всем, кто за честные прозрачные выборы».

Добавим, «горячая линия» открыта по телефону 8-900-995-64-01 в рабочие дни с 9:00 до 18:00. В Единый день голосования операторы будут отвечать на звонки с момента начала работы избирательных участков до подведения итогов голосования.