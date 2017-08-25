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56 обращений по подтоплению поступило в аварийную службу Пскова

Сегодня, 25 августа, в Пскове завершается ликвидация последствий продолжавшегося двое суток сильного дождя. В настоящий момент в частном секторе (район Завокзалья, улица Торошинская и другие) происходит поадресная откачка воды, прочистка водоотводных канав, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В работе задействованы силы и средства муниципальных предприятий ("Горводоканала", "Псковских тепловых сетей", "Комбината благоустройства"), а также подрядных организаций, обслуживающих по муниципальному контракту улично-дорожную сеть.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 055 поступило 56 обращений горожан по подтоплениям территорий.

В проблемных местах города (улица Юбилейная, Розы Люксембург) ливневая канализация справилась с обильными осадками самостоятельно к 23:30 прошедших суток. На проспекте Энтузиастов пожарно-насосная станция большой производительности регионального МЧС работала в течение ночи до полного устранения подтопления участка: перекачка воды была организована в дождеприемные колодцы на улице Труда.

Как сообщили в комитете гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Пскова, подъем уровня воды в реках Великой и Пскове опасений не вызывает.

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