Турчак увидел плюсы в невыполнении обязательств курганскими проектировщиками реставрации Псковского кремля

12:15, 25 августа 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак увидел плюсы в ситуации с невыполнением обязательств по разработке проектной документации для комплексной реставрации ансамбля Псковского кремля со стороны выигравшего конкурс подрядчика - курганской ООО «Карат», которое сейчас оспаривает в Арбитражном суде несогласование псковскими чиновниками сданных работ.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 25 августа, на заседании Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области глава региона сказал: «Может, и неплохо, что эта ситуация с предыдущим подрядчиком произошла. У Минкульта теперь есть возможность оглянуться назад и проанализировать ситуацию. Может, и правильно — определить несколько доминант, которые должны быть отреставрированы к 2019 году [когда в Пскове пройдут Международные ганзейские дни, реставрация ансамбля планировалась как один из элементов подготовки к проведению этого крупного международного форума — ПАИ], а затем уже продолжать исследование. Понятно, что если пытаться успеть всё, то мы просто-напросто получим стены, замазанные свежей штукатуркой».

При этом Турчак поручил председателю госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елене Яковлевой «административно сопровождать [новые] конкурсные процедуры» с целью помогать подавать заявки на конкурсы местным реставраторам и проектировщикам, «чтобы у нас не возникали фирмы из Кургана, Курска».

В свою очередь Яковлева отметила: «К Международным ганзейским дням важно провести противоаварийные работы на пряслах центральной части стены Окольного города с параллельным благоустройством территорий вдоль набережной Великой и улицы Свердлова. Протяженность участков крепостной стены Окольного города, требующих ремонтной реставрации — около 1,2 км, противоаварийной консервации — около 670 метров». Председатель профильного комитета добавила, что что общая протяженность стен окольного города составляет 9,5 км, но сосредоточиться нужно в первую очередь на указанных участках этих участках.