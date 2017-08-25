Солодежня и Дом Печенко в Пскове будут законсервированы

12:30, 25 августа 2017, ПАИ

В Пскове Солодежню и Дом Печенко будут законсервированы, заявила сегодня на заседании Общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области председатель госкомитета региона по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, она отметила, что сейчас завершается первый этап противоаварийных работ, а затем рабочие возведут консервационную крышу.

«Объект имеет законного пользователя. Сделано проектное предложение по устройству ресторана традиционной кухни. Необходимо теперь найти инвестора», - добавила Яковлева.