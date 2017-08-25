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Общество

Выставка «Безмолвная проповедь. Новгородская икона XIII—XVI веков» открылась в Пушкинском заповеднике

Сегодня, 25 августа, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открылась выставка «Безмолвная проповедь. Новгородская икона XIII—XVI веков».

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, в экспозицию вошли редкие иконы, «подлинные шедевры» новгородской живописи. Среди них старейшая известная подписная русская икона — образ Николая Чудотворца 1294 года, иконы редчайшего извода, фрагменты иконостасов новгородских храмов.

Кроме того, на выставке также в копиях представлены раритеты из фондов Новгородского государственного музея-заповедника. «Это ультрафиолетовая печать по левкасу в размере оригинала, при этом изображения нанесены на изготовленные по всем канонам иконные доски», - пояснила Лидия Токарева.

Выставка «Безмолвная проповедь» будет работать в «Михайловском» до конца октября.

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