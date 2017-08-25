1
14:05
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
13:43
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
10:02
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
20:22
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
19:13
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
17:36
Небывалые ливни в Псковской области глазами ее жителей (ФОТО, ВИДЕО)
17:27
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
Еще новости
  • Коротко
Общество

Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии

24 августа в Пскове в БКЗ филармонии прошел первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На ночной концерт пришла преимущественно молодая аудитория, что очень радует. Мы получили большое количество хороших отзывов именно от молодежи. Надеемся, что нам удалось привлечь внимание к симфонической музыке тех, кто слушает ее редко или не слушал никогда», - рассказал директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко

  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области
  • Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра
    Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области

«Ночной концерт стал своего рода разминкой перед началом нового филармонического сезона, открытие которого состоится 14 сентября. Сезон откроется музыкой немецких композиторов. Впервые в Пскове прозвучит вторая симфония Иоганнеса Брамса», - отметили в пресс-службе.

Узнать подробности о концерте и приобрести билеты можно на сайте филармонии. Билеты также доступны в кассе БКЗ на Некрасова, 24 и кассе Гипермаркета «Империал».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии
25 августа 2017
Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии 1
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
25 августа 2017
Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове
25 августа 2017
Псковские вейкбордисты прокатились по затопленной улице в Пскове 8
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
24 августа 2017
До +19 и небольшие дожди прогнозируются в Псковской области 25 августа
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО)
24 августа 2017
Подтопление 103 жилых домов и 5 участков региональных дорог произошло в Псковской области (ВИДЕО) 1
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
24 августа 2017
В письменном виде: ПАИ-live c Андреем Марковым
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
24 августа 2017
Офис Многофункционального центра открылся в ТРК «Акваполис» в Пскове
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка»
24 августа 2017
Владимир Путин оценил деловые костюмы и школьную форму Псковской фабрики «Славянка» 8

Идет загрузка...