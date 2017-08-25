Первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра состоялся в БКЗ филармонии

14:05, 25 августа 2017, ПАИ

24 августа в Пскове в БКЗ филармонии прошел первый ночной концерт Псковского симфонического оркестра. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«На ночной концерт пришла преимущественно молодая аудитория, что очень радует. Мы получили большое количество хороших отзывов именно от молодежи. Надеемся, что нам удалось привлечь внимание к симфонической музыке тех, кто слушает ее редко или не слушал никогда», - рассказал директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко.



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекции Псковской области





















































«Ночной концерт стал своего рода разминкой перед началом нового филармонического сезона, открытие которого состоится 14 сентября. Сезон откроется музыкой немецких композиторов. Впервые в Пскове прозвучит вторая симфония Иоганнеса Брамса», - отметили в пресс-службе.

Узнать подробности о концерте и приобрести билеты можно на сайте филармонии. Билеты также доступны в кассе БКЗ на Некрасова, 24 и кассе Гипермаркета «Империал».