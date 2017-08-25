Общественники оценили доступную среду в новой школе Пскова

13:43, 25 августа 2017, ПАИ

Новая школа Пскова в деревне Борисовичи Псковского района прошла первый этап общественной приемки. 25 августа доступную среду, созданную в общеобразовательном учреждении, оценили представители коррекционных учреждений и общественных организаций инвалидов Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Эксперты прошли по школе и на себе испытали, как дети с ограниченными возможностями смогут войти в здание при помощи специального подъемника, раздеться в гардеробе и с помощью специальной системы навигации наметить свой дальнейший маршрут. Между этажами особенные ученики могут перемещаться на лифтах.

Общественники также убедились, что детям с особенностями здоровья доступны столовая и все учебные кабинеты. Для этого сделаны широкие дверные проемы, низкие пороги, установлены разноуровневые парты. Спортивный зал оборудован душевыми и раздевалками, приспособленными для особых детей. Кроме того, есть спортивный инвентарь для занятий лечебной физкультурой. В школьном актовом зале есть специальный пандус, который поможет школьнику-колясочнику без труда попасть на сцену.

К 1 сентября в школьных коридорах появятся указатели со шрифтом Брайля и доустановят светящиеся таблички на лестницах, рассказала гостям директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.

В медицинском кабинете специалистам показали приборы для занятий слабовидящих детей, увеличивающие размер букв, тетради для письма Брайля и специальное оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На всех этажах трехэтажного здания школы расположены санитарные зоны с поручнями. Кроме того, здесь оборудованы комнаты безопасности, где в случае пожара смогут спрятаться дети и учителя. По всей территории учебного заведения расположены кнопки вызова, подающие сигнал на пульт дежурного, который в любой момент может прийти на помощь ребенку.

По итогам осмотра здания участники общественной приемки сошлись во мнении, что в новой школе созданы все условия для инклюзивного образования.

«Я впечатлен тем, что увидел, тем объемом работ, которые проделаны за достаточно короткий срок. Все дети без труда могут приходить в эту школу и учиться», — сказал директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, член Общественной палаты РФ Андрей Царев.

В свою очередь председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Федор Постнов отметил, что «это единственный в городе зал, технические условия которого позволяют инвалидам проводить публичные мероприятия и участвовать в них».

Здание новой школы закреплено за Псковской инженерно-лингвистической гимназией. В новом учебном году здесь будут учиться два ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но, по мнению специалистов, количество таких детей в скором времени может увеличиться. «Мы готовы работать с такими детьми», — заверила общественников директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко.

На следующей неделе, 28 августа, состоится второй этап общественной приемки школы в Борисовичах. Свое мнение о новом здании выскажут члены Общественного совета при Управлении образования Псковской области.