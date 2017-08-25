Областная библиотека представит программу, посвящённую Дню российского кино

19:50, 25 августа 2017, ПАИ

Областная библиотека представляет программу, посвящённую Дню российского кино, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе бибилиотеки.

30 августа в 15:00 в режиме видео-конференц-связи в Псковском региональном центре Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (улица Профсоюзная, 2) состоится показ документального фильма «Граффити Георгиевского собора Юрьева монастыря» из четырёхсерийного цикла о граффити в храмах Великого Новгорода.

Фильм рассказывает об уникальном памятнике древнерусской архитектуры ХII века – Георгиевском соборе, который находится в Юрьевом мужском монастыре. Внутри собора проводятся археологические раскопки, которые дали богатый материал для историков и филологов про изучения древнерусского языка и письменности.

31 августа в 11:00 в летнем тифлокинозале Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (Набат, 5) пройдет показ российского художественного фильма «Турецкий гамбит». Снял картину в 2005 году режиссер Джаник Файзиев по одноименной книге Бориса Акунина, повествующей о ходе Русско-турецкой войны (1877–1878) и участии в ней главного героя Эраста Фандорина. В фильме переплелись несколько жанров: боевик, триллер, детектив, приключения, любовная история. Перед началом сеанса сотрудники библиотеки расскажут об истории создания кинофильма.

Киносеанс пройдет в рамках проекта «Кино без границ», который позволяет посмотреть фильм при полном или частичном отсутствии зрения.

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) открылась тематическая выставка «Кино - волшебный сон…». На выставке представлены издания, посвященные отечественному кинематографу: мемуары и биографии известных актеров и режиссеров - Андрея Миронова, Александра Абдулова, Эльдара Рязанова, Людмилы Гурченко, Фаины Раневской, Александра Митты и многих других. Также в экспозиции представлены нотные сборники с песнями и мелодиями Булата Окуджавы, Андрея Петрова, Микаэла Таривердиева, Максима Дунаевского и других композиторов из популярных отечественных кинофильмов. Юным читателям будут интересны сборники песен Евгения Крылатова, Алексея Рыбникова, Геннадия Гладкова из детских кинофильмов.

Отдел литературы по культуре и искусству Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) приглашает на выставку, приуроченную ко Дню российского кино. На выставке можно увидеть сборник статей и фотографий «Петербург как кино».

Выставка работает до 11 сентября.