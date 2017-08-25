Воспитанники лагеря «Стремительный» узнали о необходимости бережно относиться к персональным данным

13:52, 25 августа 2017, ПАИ

Представители Управления Роскомнадзора по Псковской области приняли участие во встрече с активистами Псковского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Встреча прошла на базе оздоровительного лагеря «Стремительный», расположенного в Печорском районе Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Представители Управления Роскомнадзора по Псковской области рассказали о бережном отношении к персональным данным. Во встрече приняли участие ребята в возрасте 12-14 лет, активисты детских объединений по направлениям деятельности РДШ в школах региона.

В рамках встречи сотрудники надзорного ведомства рассказали о необходимости бережного отношения к персональным данным и ответственного отношения к личным данным, размещаемых в сети Интернет. Также был продемонстрирован социальный ролик по защите персональных данных. В конце встречи школьникам была предоставлена возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

Роскомнадзор как уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных активно ведет информационно-публичную деятельность, направленную на формирование культуры ответственного отношения граждан к своим персональным данным.

Ведомство планирует расширять сотрудничество с молодежными общественными организациями и объединениями, высшими учебными заведениями. С этой целью была создана Молодежная палата Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав субъектов персональных данных. В состав Молодежной палаты входят представители общественных организаций, студенческих объединений при вузах и федеральных органах власти.

Молодежная палата на сайте Роскомнадзора

Помимо информационно-разъяснительной работы с молодыми людьми Роскомнадзор проводит обучающие мероприятия для операторов, осуществляющих обработку персональных данных. Специалисты ведомства разъясняют процедуру подачи в Роскомнадзор уведомлений об обработке персональных данных и рассказывают о том, как вести деятельность в рамках законодательства, не допуская нарушений.

Портал персональных данных уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных

Портал персональныеданные.дети