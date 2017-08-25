Сделать покупки к новому учебному году псковичи могут на выставке «Здравствуй, школа!»

14:24, 25 августа 2017, ПАИ

25 августа в Пскове на стадионе «Машиностроитель» начала работу выставка «Здравствуй, школа!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Выставка организована в преддверии нового учебного года и предоставляет возможность познакомиться с товарами и услугами для школьников: канцелярские и письменные принадлежности, книги и учебники, портфели, ранцы и сумки, школьная форма, товары для творчества, игры и игрушки.

Приветствуя собравшихся, депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова поздравила участников выставки, педагогов и школьников с началом учебного года и отметила: «Школа начинается немного раньше, чем 1 сентября. Подобного рода выставка - это отличная возможность педагогам, родителям и детям подготовиться к предстоящему учебному году. Уверена, что каждый посетитель сможет найти здесь что-то интересное».

«Выставка нацелена на то, чтобы подготовиться родителям и ученикам к новому учебному процессу. Мы старшее поколение находимся в гостях у младшего, потому что дети лучше нас разбираются в гаджетах, электронике, современных технологиях, им вершить будущее. Наша задача подготовить их как следует к новым свершениям», - отметила первый заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Ирина Васильева и пожелала участникам выставки успешной работы, а гостям веселого, интересного времяпрепровождения.

Со словами приветствия и пожеланиями хорошей работы также выступил руководитель отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов: «1 сентября не за горами, сегодняшняя выставка позволит псковичам собрать ребенка в школу. Выставка проводится второй год подряд и уже успела зарекомендовать себя с хорошей стороны у нашего населения».

В программе выставки для гостей предусмотрена насыщенная интерактивная программа, розыгрыш призов, мастер-классы: от футбольной школы «Футболика», по стендовому моделизму, по сборке робота-художника, «Удивительная химия», «Бесконечная открытка», а также мехенди и аквагрим.

Добавим, выставка «Здравствуй, школа» будет работать с 25 по 26 августа. 25 августа с 11:00 до 19:00, 26 августа с 11:00 до 17:00.