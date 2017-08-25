ОНФ проведёт в школах страны урок «Россия, устремленная в будущее»

18:16, 25 августа 2017, ПАИ

В школах страны 1 сентября пройдет урок «Россия, устремленная в будущее». Планируется, что в акции примут участие более 1 тыс. школ из 85 субъектов и более 150 тыс. человек. Идея проведения такого урока была предложена представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ) и поддержана Министерством образования и науки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения движения.

По мнению экспертов ОНФ, школьникам необходимо осознавать свое место в современной России и ее развитии, ясно представлять себе возможности построения карьеры, создания семьи в гарантируемых государством условиях экономической и социальной безопасности.

«Россия, устремленная в будущее» - это урок-мастер-класс, позволяющий молодому человеку выстроить последовательность шагов по саморазвитию, выбрать подходящую для самореализации профессию, - отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности-детям», зампред комитета Госдумы по науке и образованию Любовь Духанина. - В школы по всей стране придут выпускники, которые уже состоялись в своих профессиональных сферах, кто-то из них создал свое предприятие, кто-то является руководителем среднего и высшего звена, ученым. Такие люди поделятся с ребятами своим жизненным опытом и секретами успеха. Это должно помочь учащимся сориентироваться в выборе профессии, выбрать вуз для поступления. Если ученик хочет стать космонавтом, инженером или IT-специалистом, то лучше для начала встретиться с человеком этой профессии и все у него узнать. Тогда будет более полным представление о необходимых для изучения дисциплинах, специфике профессии и нагрузках. Практический опыт специалистов поможет нашей молодежи не только в построении будущего, но и станет вкладом в развитие потенциала России. Будущее - за молодыми людьми!».

Формат урока предусматривает проведение общешкольных торжественных линеек, открытых уроков в актовых залах, классных часов с показом видеороликов о героях и др. В ходе уроков будут обсуждаться вопросы развития российской экономики (перспективные проекты, в которых молодые люди смогут найти свое место после окончания учебных заведений), освоения российских территорий и пространственного развития России (например, проект «Дальневосточный гектар»), сохранения природы, науки и технологий, а также государственной безопасности и политики.

В акции примут участие Герои СССР и России, ветераны Великой Отечественной войны, летчики-космонавты, депутаты Госдумы, спортсмены, представители науки, образования, культуры.

По итогам акции активисты ОНФ предложат муниципальным властям проводить уроки «Россия, устремленная в будущее» с участием известных людей на регулярной основе и расширять географию их проведения.