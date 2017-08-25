600 рублей украл великолучанин с пистолетом из магазина в Новосокольниках

14:37, 25 августа 2017, ПАИ

В Новосокольниках полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, в Новосокольниках из кассы одного из магазинов по улице Ленинской неизвестный, под угрозой предмета похожего на пистолет, похитил 600 рублей. Вскоре полиция задержала подозреваемого, которым оказался 47-летний безработный ранее неоднократно судимый житель Великих Лук.

По данному факту возбуждено уголовное дело.