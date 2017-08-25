Пресс-тур по этнотуризму пройдёт в Псковской области

15:38, 25 августа 2017, ПАИ

С 28 по 30 августа в Псковской области будет проходить пресс-тур, посвященный этнографическому туризму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Участие в туре примут федеральные туристические издания, представители отделений межрегиональной общественной организации «Гильдия Межэтнической журналистики».

Тур начнется 28 августа в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Музей-усадьба в Сигово — единственный в России музей малого финно-угорского народа сето, сохранившего уникальную материальную и духовную культуру. Каждый год на территории музея проходит праздник, который и посетят журналисты.

Второй день тура пройдет в Изборске. Там гости области познакомятся с гастрономическими традициями местного населения, - отведают домашнее пиво, сыр, мед, а также станут участниками авторского трекинга от путешественника и внештатного корреспондента National Geographic Данилы Литвинцева. Участники тура пройдут по альтернативному маршруту и смогут увидеть Изборск с нетрадиционной стороны.

Завершится пресс-тур 30 августа на Талабских островах, расположенных в акватории Псковского озера. По некоторым источникам, местность получила свое название от имени первопоселенца Тала – рыбака из племени чудь. Исследователи полагают, что острова были заселены уже в XI веке. В группу островов входят: остров Верхний (имени Белова) площадью 0,85 км², остров Талабск (имени Залита) площадью 0,62 км² и остров Талабенец (Талабец) площадью 0,07 км². Сегодня Талабские острова известны своими монашескими поселениями.

Отметим, что пресс-тур стал продолжением проекта по продвижению новых туристических маршрутов по Псковской области, в рамках которого в июне прошел медиатур с представителями популярного блог-сообщества о путешествиях Travel_Russia.