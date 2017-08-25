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Общество

155 тысяч сведений в электронном виде предоставил псковской Кадастровой палате

В первом полугодии филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области  предоставил свыше 155 тыс. сведений в электронном виде, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского ФКП Росреестра.

Там напомнили, что псковичи могут получить государственные услуги Росреестра в электронном виде.  Портал Росреестра предоставляет гражданам и организациям удобные электронные сервисы, которые позволяют сэкономить время и быстро получить нужную информацию. Граждане могут отследить статус своей заявки, получить сведения из Фонда данных государственной кадастровой оценки, ознакомиться со сведениями об объекте недвижимости на Публичной кадастровой карте.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» стали доступны новые сервисы, которые позволяют получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости; о содержании правоустанавливающих документов; о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо, как в электронном виде, так и при личном обращении в офис филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области  или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с Законом № 218-ФЗ сведения из ЕГРН предоставляются в течение 3 рабочих дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Можно получить выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, а также о кадастровой стоимости объектов недвижимости. Также в электронном виде теперь можно подать одно заявление на государственный кадастровый учет и регистрацию прав.

На сайте Росреестра запущены сервисы «Личный кабинет правообладателя» и «Личный кабинет кадастрового инженера», а также сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». В личном кабинете правообладателя доступен сервис «Офисы и приемные. Предварительная запись на прием», который позволяет заранее спланировать визит в офис Кадастровой палаты.

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