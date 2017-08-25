Продолжается расследование по факту гибели десантника на учениях в Стругах Красных

15:13, 25 августа 2017, ПАИ

Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть человека), в отношении военнослужащего по контракту, который в ходе учений застрелил сослуживца из танкового пулемёта Калашникова (ПКТ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного военного следственного управление СК РФ, 11 августа текущего года в ходе полевых тактических учений в районе полигона в поселке Струги Красные во время спешивания с бронетехники БМД-2, при снятии ПКТ калибра 7,62 мм. военнослужащий случайно произвел одиночный выстрел, в результате чего ранил ефрейтора контрактной службы, пуля прошла навылет. Потерпевшему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Однако в связи с тем, ему были причинены ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят ряд судебных экспертиз.

Ранее ПАИ сообщало, что в Псковской области на территории полигона в Стругокрасненском районе погиб военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии. Произошло это во время учений, которые проводились с 7 по 11 августа. Десантники отрабатывали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях было задействовано около 2500 человек.