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Общество

Продолжается расследование по факту гибели десантника на учениях в Стругах Красных

Военный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть человека), в отношении военнослужащего по контракту, который в ходе учений застрелил  сослуживца из танкового пулемёта Калашникова (ПКТ).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного военного следственного управление СК РФ, 11 августа текущего года в ходе полевых тактических учений в районе полигона в поселке Струги Красные во время спешивания с бронетехники БМД-2, при снятии ПКТ калибра 7,62 мм. военнослужащий случайно произвел одиночный выстрел, в результате чего ранил  ефрейтора контрактной службы, пуля прошла навылет. Потерпевшему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Однако в связи с тем, ему были причинены ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий скончался.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят ряд судебных экспертиз.

Ранее ПАИ сообщало, что в Псковской области на территории полигона в Стругокрасненском районе погиб военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии.  Произошло это во время учений, которые проводились с 7 по 11 августа. Десантники отрабатывали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях было задействовано около 2500 человек.

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