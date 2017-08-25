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Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней

Администрация Псковской области окажет помощь пострадавшим в результате ливней, прошедших в регионе 24 августа. Об этом заявил губернатор Псковской области Андрей Турчак на совещании с главами районов, которое проходит в Пскове сегодня, 25 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Все пострадавшие муниципалитеты могут рассчитывать на нашу поддержку, ситуация непростая», -  сказал Андрей Турчак. Он отметил, что в поддержке нуждаются и граждане, и малые и средние  сельхозпроизводители, и фермеры.

Глава региона поручил своим заместителям к понедельнику подготовить конкретные предложения, озвучены они будут  на ближайшем заседании администрации области 29 августа. Он добавил, что помощь пострадавшим будет оказана из резервного фонда.

 Андрей Турчак напомнил, что прохождение опасного природного явления 24 августа затронуло территории 7 муниципальных образований области, в особенности Пыталовский, Островский и  Пушкиногорский районы.

В результате стихии были подтоплены 103 жилых дома, в которых проживают 350 человек, а также 107 придворовых территорий, 2 социально значимых объекта (больница в Пыталово и подвальное помещение пищеблока в детском саду Острова).

В Пыталово и Острове были лишены электроснабжения 194 частных жилых дома и 6 социально значимых объектов.

Размытыми оказались 50 участков автомобильных дорог регионального значения. 7 населенных пунктов были отрезаны от транспортного обеспечения.

Андрей Турчак подчеркнул, что в настоящее время организована работа по устранению последствий, в ГУ МЧС обеспечен прием обращений от населения через ЕДДС и телефон доверия. Он поблагодарил за работу экстренные службы. 

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