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Общество

Небольшой дождь и до +19 градусов ожидается в Псковской области 26 августа

26 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +14 до +19.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.

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