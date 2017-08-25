Небольшой дождь и до +19 градусов ожидается в Псковской области 26 августа

17:58, 25 августа 2017, ПАИ

26 августа в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Об этом со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Будет дуть западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +14 до +19.

Атмосферное давление ниже нормы. Радиационный фон находится в норме.